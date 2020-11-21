«التحالف العالمي للقاحات»: 4.6 مليار دولار من قادة ‎مجموعة العشرين تسد فجوة التمويل الفوري وتنقذ الأرواح

أكد رئيس مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن التزام قادة ‎مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار لملء فجوة التمويل الفوري وإنقاذ الأرواح؛ يضع حجر الأساس للطلبات الجماعية، ويُسلم أدوات COVID-19 حول العالم.

جاء ذلك خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة.