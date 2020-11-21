خلال فعالية التصدي للأوبئة
أكد رئيس مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن التزام قادة مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار لملء فجوة التمويل الفوري وإنقاذ الأرواح؛ يضع حجر الأساس للطلبات الجماعية، ويُسلم أدوات COVID-19 حول العالم.
جاء ذلك خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف العالمي للقاحات»: 4.6 مليار دولار من قادة مجموعة العشرين تسد فجوة التمويل الفوري وتنقذ الأرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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