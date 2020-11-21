«قمة العشرين».. الرئيس الكوري: سنحشد القوات لتوزيع اللقاحات التي ينتظرها الجميع

أكد رئيس جمهورية ‎كوريا الجنوبية، خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة، أن بلاده «ستعمل في شراكة مع المجتمع الدولي، لوضع حد كامل لوباء فيروس ‎كورونا حتى النهاية».

وقال الرئيس الكوري: «سنحشد القوات لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات التي ينتظرها الجميع».

وانطلقت، اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية؛ وذلك للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي؛ بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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