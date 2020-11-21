«البيئة»: مجموعة العشرين برئاسة المملكة تكثف جهودها لحماية الشعاب المرجانية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، أن «مجموعة العشرين» برئاسة المملكة تكثف جهودها على تعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في المحيطات.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر».

وانطلقت، اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية؛ وذلك للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.