«قمة العشرين».. رئيس الأرجنتين: جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف الأنظمة الصحية بجميع أنحاء العالم

أكد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن معركة مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليست مهمة حكومات العالم فقط، بل إنها مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.

وقال فرنانديز في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة: «هذه المعركة ليست مجرد مهمة للحكومات، إنها مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي تتطلب توقيع ميثاق تضامن عالمي عظيم».

وأضاف: «كشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، ومثلت فرصة فريدة لإعادة تعريف قيمة التضامن في مجتمعاتنا».

وانطلقت اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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