ترامب لقادة «قمة العشرين» في الرياض: أتطلع إلى مواصلة العمل معكم لفترة طويلة

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كلمة لقادة «قمة العشرين» المنعقدة افتراضيًا، اليوم السبت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

وقال ترامب: «كان لي الشرف العمل معكم، وأتطلع إلى مواصلة العمل لفترة طويلة».

وفي ذات الإطار، أكد الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حول «التصدي للأوبئة»، أن المسؤولية التاريخية تحتم علينا المُضيّ نحو توحيد الجهود الدولية لمواجهة كورونا المستجد.

وقال ماكرون: اليوم نواجه أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، وهنا تكمن المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا المُضيّ نحو توحيد الجهود الدولية.

وأضاف: «ناقشنا اليوم المبادرة الناجحة «ACT-A»، التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق لمواجهة جائحة كورونا المستجد».