المستشارة الألمانية: يمكن التصدي لجائحة «كورونا» إذا وقفنا معًا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حول «التصدي للأوبئة»، أنه يمكن التصدي لمواجهة جائحة كورونا المستجد إذا وقفنا معًا في جميع أنحاء العالم.

وقالت: ناقشنا قضايا التأهب للوباء في الماضي، ولكن اتخذت القضية اليوم منحنى جديدًا في الاستجابة الضرورية على مستوى العالم، كأي تحدٍّ عالمي.

وأضافت: تتحمل ‎مجموعة العشرين مسؤولية حاسمة في هذا المجال، وإذا وقفنا معًا في جميع أنحاء العالم، يمكننا التصدي للوباء والتغلب عليه وآثاره.