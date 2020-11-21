الرئيس الفرنسي: المسؤولية التاريخية تحتّم علينا توحيد الجهود لمواجهة كورونا

خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول «التصدي للأوبئة»..
أكد الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حول «التصدي للأوبئة»، أن المسؤولية التاريخية تحتم علينا المُضيّ نحو توحيد الجهود الدولية لمواجهة كورونا المستجد.
وقال ماكرون: اليوم نواجه أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، وهنا تكمن المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا المضي نحو توحيد الجهود الدولية.
وأضاف: ناقشنا اليوم المبادرة الناجحة «ACT-A»، التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
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