18 مخالفة للمنشآت التجارية في الشرقية

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد19» في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس بمساكن العمالة.
كما رفعت الأمانة 14.664 طنا من النفايات، وأزالت 8017 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9414 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، وتم غسل وتطهير وتعقيم 1520 موقعا، بمشاركة 475 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 29.376 لترا من المعقمات والمطهرات.
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