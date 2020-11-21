رئاسة السعودية لـ G20 تأكيد الريادة العالمية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن المملكة ولله الحمد هي رائدة العالم الإسلامي ولها مكانة كبيرة على مستوى العالم واستضافة ورئاسة المملكة لقمة G20 تأكيد على الريادة السعودية العالمية، فالمملكة هي ترمومتر الاقتصاد العالمي، وقد شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين، ومنذ قيام المملكة وتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وهي تقوم بشرف خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتبذل قصارى جهدها وتنفق مليارات الريالات لراحة ضيوف الرحمن ولا تتوانى بتقديم أرقى الخدمات وبشهادة جميع الجهات المعنية بخدمة حجاجها ومعتمريها بالإضافة إلى جميع القادمين لتأدية المناسك والشعائر.

ضبط الاقتصاد العالمي

نوه الرشيد إلى أن المملكة هي ترمومتر الاقتصاد العالمي لكونها تمتلك أكبر احتياط للنفط، ونجد المملكة بعملها التوازن الكبير للبترول من ناحية السعر أو الحاجة لجميع الدول وهذا التوازن أوجد للمملكة مكانة عالمية في ضبط الاقتصاد العالمي والمملكة لا تنظر لمصالح خاصة وإنما ترعى مصالح عامة وشاملة في قضية العرض والطلب بالسوق البترولية.

مواصلة العطاء

عن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في هذه البلاد الطاهرة، أشار الرشيد إلى أن الازدهار الكبير الذي تشهده بلادنا الغالية في مختلف الجوانب مرده إلى حرص واهتمام القيادة الرشيدة في مواصلة العطاء ومسيرة النماء ومنوها إلى النهج القويم لوطننا المعطاء منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - مرورًا بجميع ملوك هذه البلاد يرحمهم الله جميعًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

الاستثمار الأمثل

قال الرشيد: نحن كعقاريين نرى ولله الحمد والمنة أن الاستثمار في العقار أو في أي مكونات أخرى على أرض هذا دوت الخليج يعتبر استثمارًا مربحًا يدل ذلك على قوة الاقتصاد السعودي بصفة عامة، ومشددًا على أن الاستثمار في المملكة هو الأمثل مقارنة مع أية دولة أخرى لوجود المقومات الأساسية ومردوده الإيجابي البناء على المستثمرين أنفسهم من حيث نسبة الربح، منوها إلى قوة الاقتصاد السعودي نتيجة إحصائيات وتقصي من المستثمرين أنفسهم بعد مقارنتها باستثمارات خارجية حيث أدركوا قوة اقتصادنا، فعادت الأموال المهاجرة ولله الحمد للاستثمار الداخلي لوجود الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة أعزها الله في مختلف المجالات العقارية والصناعية بالإضافة إلى الأمان والأكثر ربحية الذي تنعم به بلادنا الغالية، ومشيرًا إلى أن هذه البيئة قابلة للتطبيق وللنجاح لتسهيل كل المواد الأساسية والفرص المساندة من أيدي عاملة أو قطع أراضي، وكذلك تسهيل الاستيراد سيسهم في نقل التقنية الحديثة لبلادنا الغالية وستكون النتائج مضاعفة.

أنظمة عقارية

أوضح الرشيد أن الدولة بدأت تضع أنظمة للعقار فالسوق العقارية يحتاج لأنظمة تقنن العمل وطريقة الاستثمار حيث وضعت الدولة الهيئة العامة للعقار التي تعمل على سن أنظمة بدلا من الاعتماد على الاجتهادات من المطورين أو العقاريين، وسيبدأ تأسيس أنظمة معينة برؤى موحدة للاستثمار والأنظمة.

طرق احترافية

عن شركة اتقان العقارية تحدث الرشيد إلى أنها بدأت من عام 2006 أي قبل 14 عامًا تقريبًا كشركة تطوير عقاري ولدينا مشاريع متعددة، وتخصصنا حاليًا في التسويق العقاري، ونقود هذا المجال بطريقة احترافية، وقال: اتجهنا للتطوير العقاري ولدينا عدة مشاريع كبيرة منها حاليًا تصفية الشيخ صالح الراجحي وعدد من التصفيات العقارية لمستثمرين كمخطط درب الحرمين.

أكبر مخطط

تطرق الرشيد إلى أن مخطط درب الحرمين بجدة يعتبر أكبر مخطط عقاري بلا منازع على مستوى المملكة في الفترة الحالية، وذلك لعدة أسباب منها الموقع الاستراتيجي لكونه على ملتقى شوارع كبرى ورئيسية والمتمثلة بطريق الملك عبدالله وطريق الأمير ماجد، بالإضافة إلى أن المسافة من المخطط إلى بوابة المطار ما بين 12 الى 15 دقيقة فقط وبدون المرور بأي إشارة مرورية والمسافة والطريق إلى مكة المكرمة ممهد وسهل الوصول إلى طريق جدة مكة السريع للراغبين التنقل بمركباتهم الخاصة، كما أنه ما بين المخطط ومحطة القطار الرئيسية سوى 3 دقائق سيرًا على الأقدام، وبالإمكان الانتقال مستقبلا عبر القطار إلى مكة بمدة 20 دقيقة وإلى المدينة المنورة بمدة 90 دقيقة وأثناء مواسم الحج والعمرة وللقادمين من جميع مناطق المملكة المختلفة سيتم توفير شقق تمليك بأعداد كبيرة فهناك إمكانية العمران بعمائر تصل من 30 إلى 40 دور وأخرى السكنية ما بين 5 الى 7 أدوار.

أفضل ممشى

اضاف الرشيد بأن البنية التحتية للمخطط صديقة للبيئة لوجود حدائق متعددة وممشى كبير ويعد أكبر وأفضل ممشى بجدة وكافة أطرافه حدائق وسيكون ملتقى لأهالي الحي كما أنه سيتم إغلاق المخطط واقتصاره لقاطنيه فقط ليتمتعوا بمرافقه المتعددة وسيتم وضع بوابات رئيسة لمداخله الأربعة وستكون مزايا الحي مقتصرة للساكنين فيه فقط وموضحًا بأن مخطط درب الحرمين سيستفيد منه جميع السكان من أصحاب المكاتب والدور السكنية بما ينفرد به المخطط من مرافق عامة وخدمات متكاملة كما أن الكهرباء والصرف الصحي والمياه متوفرة على أعلى مستوى وجميع الخدمات الأساسية سيتم تشغيلها مع بدء البناء بالمخطط.

مردود المخطط

كشف الرشيد أن المردود المتوقع يلامس 5 مليارات ريال لكامل قطع المخطط البالغة 345 قطعة حيث تتراوح مساحات القطع السكنية من 782م ألغى 6000 م والقطع التجارية المحورية تبدأ من 5600 م إلى 13000 م ومشيرًا إلى أنه يعد أكبر مخطط عقاري قائم على مستوى المملكة في الفترة الحالية كما أن الإفراغ فوري لجميع من يرغب في الشراء حيث تتم المبايعة، وبعد ذلك يتم توجيه المشتري لكتابة عدل للإفراغ.

مشاريع كبيرة

أفصح الرشيد بأنه سيتم قريبًا طرح مشاريع كبيرة جدًا خلال الشهرين المقبلين، فهناك مشروع كبير في الرياض بمساحة 13 مليون متر، وكذلك مشروع بشمال وشرق جدة بثلاثة ملايين متر، وسيتم طرحها خلال الشهرين المقبلين، موضحًا بأنه من المتوقع المردود الإجمالي لها سيكون من 6 الى 7 مليارات خلاف مشروع درب الحرمين والبالغ مردوده 5 مليارات بعون الله وتوفيقه.

أنجح الاستثمارات

قال الرشيد إن الاستثمار العقاري من أنجح الاستثمارات بالمملكة بحكم تواجد الفئة الشابة الكبيرة التي تحتاج للسكن ومتطلباتهم بكثرة على الإسكان حيث خلقت فرص جيدة للمطورين والمستثمرين العقاريين سواء في المباني أو الأراضي، فالمتوقع يكون الطلب على ذلك شديد في الفترة الحالية والسنوات المقبلة.

مزايا فريدة

لفت الرشيد إلى أن هنالك مجموعة كبيرة من المطورين العقارين اشتروا «بلكات» وقطع متعددة وهم في طور استخراج التراخيص اللازمة للبدء بالبناء حيث سيتم بعد 6 أشهر من الآن البدء ببيع شقق التمليك بالمخطط وهذه ميزة من المزايا الفريدة للمخطط فالمطورين على استعداد تام لاستثمار القطع المتعددة لإنشاء العمائر السكنية.

الرشيد: 12 مليار ريال لمشاريع استثمارية تشرف عليها إتقان العقارية

درب الحرمين أكبر مخطط عقاري قائم على مستوى المملكة

القطاع العقاري من أنجع الاستثمارات بالمملكة

إتقان العقارية تقود المجال العقاري بطريقة احترافية

المملكة ترمومتر الاقتصاد العالمي