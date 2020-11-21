اختبار 100 ألف موهوب عن بعد

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتزم تطبيق اختبارات موهبة عبر نظام اختبارات عن بُعد (عالي الحساسية) لـ100 ألف مختبر، بشروط تضمن تطبيق الاختبار بأعلى معايير الأمان.

وطوَّرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقاييس الموهبة والإبداع بعد دراسة مستفيضة ومراجعة للأدبيات العلمية والمقاييس والأدوات العالمية في مجال التعرف على الموهوبين والمبدعين، لتكون متوافقة مع آخر التطورات العلمية، وفي الوقت ذاته مناسبة للبيئة العربية عامة، والبيئة السعودية خاصة.

أهداف أدوات التعرف

التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم، والتقنية، واللغة، وجوانب الإبداع المتعددة.

تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم لبرنامج الرعاية الملائم لهم.

إمكانية تطبيق أدوات الكشف عن أعداد كبيرة من الطلبة.

توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين وأهمية اكتشافهم.

إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

الجهات المستفيدة

جميع صفوف مراحل التعليم العام ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي في جميع المدارس.

تُطبَّق المقاييس على 3 صفوف هي: (الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط)

5 مبادرات للموهبــة وجميــع أنشــطتها

الشراكة مع المدارس

مبادرة البرامج الإثرائية

القيادات الشابة

بيئة العمل المبدع

التوعية ورفع الوعي