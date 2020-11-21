انهيارات بالطرق واحتجاز للمركبات في أمطار المدينة

لليوم الثاني على التوالي، تواصل هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة، شملت المدينة المنورة وينبع والعيص والعلا، وتراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها الشعاب والأودية، وهو ما تسبب في انهيارات بالطرق وانجراف المركبات واحتجازها.

وشددت بلدية محافظة ينبع على سالكي طريق ‫أبوشكير‬ و‫نبط‬ أخذ الحيطة، والحذر من الانجرافات والهبوط بالطرق من آثار السيول.

مجاري السيول

ناشدت محافظة ينبع جميع المواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

وأطلق فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة تنبيها لمستخدمي طرق القصيم وينبع ومكة، الرابطة بالمدينة المنورة، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وباشرت الجهات المعنية مهامها. كما استنفرت آليات الدفاع المدني طاقتها، لمباشرة الحوادث التي خلفتها السيول، ورفعت مدى جاهزية الفرق الميدانية، ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

رياح سطحية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي ينبع وبدر، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، موضحة أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول.

خفيفة إلى متوسطة

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة وعددًا من المراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها.

تنبيهات الطقس

نشاط في الرياح السطحية.

تدن في مدى الرؤية.

تساقط البرد.

جريان سيول.