وزير البلديات يدشن مبادرة تشغيل نزلاء السجون بالأحساء

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، بمتنزه جبل الشعبة، تفعيل أول اتفاقية شراكة بين القطاع البلدي «أمانة الأحساء»، والمديرية العامة للسجون «إدارة سجن الأحساء»، والهادفة إلى تشغيل نزلاء السجون، وإسهامهم في مبادرة تحسين المشهد الحضري، انطلاقًا من الدور الفاعل للقطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وإرساء أوجه التعاون والشراكة بينها وتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية.

كما افتتح الحقيل حديقة الواحة، ومبادرة «المحافظة على الأشجار المُعمّرة والعملاقة»، التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الحاضرة وإعادة زراعتها في المنتزهات والحدائق والميادين بهدف زيادة الغطاء النباتي، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، ووقف على سير الأعمال بمشروع مركز الملك عبدالله الحضاري «215 ألف متر مربع»، ويضم: «قصر الضيافة، المتحف، مسرح، مبنى السوق التراثي، مسجد، المركز العلمي، وتهدف فكرته إلى إيجاد بيئة طبيعية تحاكي طبيعة المنطقة الزراعية».

وأشاد الوزير بالمخطط الإستراتيجي لأمانة الأحساء، الذي يعكس النمو المتطور للمحافظة، ويتم تنفيذه عبر رؤية تكاملية وتخطيط مستقبلي واضح المعالم والأهداف، منوهًا بالخطط والمبادرات الإستراتيجية والمشاريع التطويرية والخدمية التي تنفذها الأمانة، مما يُعزّز من دورها في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وكان الوزير، شهد مراسم توقيع الأمانة لـ5 اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من القطاعات التنفيذية، بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني عبر المجالات المتعددة، وتضمنت تلك الاتفاقيات:

1- مبادرة «تراثنا» لأرامكو السعودية.

2- مبادرة «أكاديمية الحرفيين» لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية. 3- الشراكة مع شركة المراكز العربية.

4- شراكة مع رجل الأعمال عبداللطيف العرفج لإنشاء ميدانين في الأحساء.

5- اتفاقية تفاهم مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء لتفعيل مبادرة «مدينة بلا عوائق».