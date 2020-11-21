رئيس جامعة نجران: رئاسة المملكة G20 انعكاس لدورها الريادي

وأوضح «السبيعي» أن القمة تنعقد في ظروف صعبة ومعقدة يعيشها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتحتل المملكة صدارة دول العالم التي أظهرت قدراتها في التعامل مع الوباء، وتجنيب البلاد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أنها، ومن خلال رئاستها القمة، ستقدم خبراتها في مناقشة مكافحة الوباء، ومساعدة الدول النامية التي أظهرت عجزها عن التصدي للفيروس.
وأبان رئيس جامعة نجران أن المملكة في الوقت الحالي تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030»، واستضافتها الأحداث العالمية هى نتيجة التقدم الذي تعيشه، مشيدا بدور أبناء دوت الخليج في تجهيز القمة الافتراضية، ونجاحهم في جميع المهام الموكلة لهم.
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