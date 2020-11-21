

واشنطن 6 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192,673 إصابة مؤكدة و 1,885 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11,843,490 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 253,600 حالة وفاة.

// انتهى //

22:33ت م

0109



واشنطن 6 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192,673 إصابة مؤكدة و 1,885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11,843,490 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 253,600 حالة وفاة.// انتهى //22:33ت م0109

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 192,673 إصابة مؤكدة و 1,885 حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.