السعودية اليوم / جامعة شقراء تنظم ملتقى عن جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني



شقراء 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

تنظم جامعة شقراء بعد غدٍ, الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني تحت عنوان "جهود المملكة العربية

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الملتقى الذي يستمر حتى 10 / 4 / 1442هـ, يهدف إلى إبراز جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، والتوعية بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، وعرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني.

وبين أن الملتقى سيُنقل عبر منصات التواصل عن بعد لجميع فئات المجتمع, كما سيحظى بمشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة.

// انتهى //

21:43ت م

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شقراء 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة شقراء بعد غدٍ, الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني تحت عنوان "جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الملتقى الذي يستمر حتى 10 / 4 / 1442هـ, يهدف إلى إبراز جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، والتوعية بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، وعرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني.وبين أن الملتقى سيُنقل عبر منصات التواصل عن بعد لجميع فئات المجتمع, كما سيحظى بمشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة.// انتهى //21:43ت م0105

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