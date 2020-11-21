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بشلالاته المتنوعة ومياهه الجارية من قمم الجبال في وادي نعمان مخترقة تلك القمم لتكون مسطحات خضراء وموقعها الوعر والذي اختص مركبات الدفع الرباعي فقط للاستمتاع بجمال الموقع والأجواء الخلابة وبطبيعته التي ما زالت بكرًا تتكون شلالات الخشعة.
"الخليج 365" وجدت في الموقع والذي يشهد وجودًا للمتنزهين بمركبات الدفع الرباعي للاستمتاع بجمال الموقع وخضرة المكان ومشاهدة المياه الصافية والتي تجري بين رماله وصخوره مكونة أخاديد لها يدل على استمرار المياه في ذلك الموقع والتي تنطلق من قمم الجبال وصول إلى أسفله مكونة منظرًا جماليًا آخر يعرف باسم الخرار.
الموقع على الرغم من جماله لم يخل من وجود نفايات ومخالفات لبعض المتنزهين أحدثوا تشوهًا في الموقع وقال عبدالله الجابري من أهالي المتنزه نسعد بحضور المتنزهين ونحن نشاهدهم يستمتعون بجمال الطبيعة إلا أننا نناشدهم بالمحافظة عليه وعدم رمي النفايات في الموقع فكما استمتعت فدع المكان نظيفًا ليستمتع غيرك.
وادي نعمان
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 09:59 PM
الموقع رغم جماله لم يخل من وجود نفايات ومخالفات لبعض المتنزهينالخشعة .. جمال الطبيعة والشلالات الجارية تجذب المتنزهين
بشلالاته المتنوعة ومياهه الجارية من قمم الجبال في وادي نعمان مخترقة تلك القمم لتكون مسطحات خضراء وموقعها الوعر والذي اختص مركبات الدفع الرباعي فقط للاستمتاع بجمال الموقع والأجواء الخلابة وبطبيعته التي ما زالت بكرًا تتكون شلالات الخشعة.
"الخليج 365" وجدت في الموقع والذي يشهد وجودًا للمتنزهين بمركبات الدفع الرباعي للاستمتاع بجمال الموقع وخضرة المكان ومشاهدة المياه الصافية والتي تجري بين رماله وصخوره مكونة أخاديد لها يدل على استمرار المياه في ذلك الموقع والتي تنطلق من قمم الجبال وصول إلى أسفله مكونة منظرًا جماليًا آخر يعرف باسم الخرار.
الموقع على الرغم من جماله لم يخل من وجود نفايات ومخالفات لبعض المتنزهين أحدثوا تشوهًا في الموقع وقال عبدالله الجابري من أهالي المتنزه نسعد بحضور المتنزهين ونحن نشاهدهم يستمتعون بجمال الطبيعة إلا أننا نناشدهم بالمحافظة عليه وعدم رمي النفايات في الموقع فكما استمتعت فدع المكان نظيفًا ليستمتع غيرك.
، الخشعة .. جمال الطبيعة والشلالات الجارية تجذب المتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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