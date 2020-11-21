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أظهرت مجموعة من الصور تزيُّن طرقات وشوارع العاصمة الرياض بلوحات إلكترونية مضيئة لقمة العشرين احتفاء باستضافة السعودية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قمة قادة مجموعة العشرين (الرياض2020) على مدار يومَي 21 و22 نوفمبر.
ونشر حساب أمانة منطقة الرياض مجموعة من الصور التي أظهرت تزيُّن شوارع وطرقات العاصمة بلوحات إلكترونية، حملت شعارات "لنلهم العالم بقمتنا"، و"بناء عالم أفضل"، المستوحاة من العبارة التي اتخذتها السعودية شعارًا لرئاستها مجموعة العشرين: "فرصتنا.. لنلهم العالم برؤيتنا".
وعلّقت الأمانة على الصور بتغريدة قائلة: "احتفاء باستضافة السعودية قمة مجموعة العشرين، أمانة منطقة الرياض تزيِّن طرقات العاصمة بلوحات إلكترونية، تؤكد دور وطننا في قيادة العالم نحو مستقبل أفضل".
قمة مجموعة العشرين بالرياض الرياض
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 09:51 PM
زيّنت بها أمانة المنطقة شوارع العاصمةشاهد .. طرقات الرياض تحتفي بقمة العشرين بلوحات إلكترونية مضيئة
أظهرت مجموعة من الصور تزيُّن طرقات وشوارع العاصمة الرياض بلوحات إلكترونية مضيئة لقمة العشرين احتفاء باستضافة السعودية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قمة قادة مجموعة العشرين (الرياض2020) على مدار يومَي 21 و22 نوفمبر.
ونشر حساب أمانة منطقة الرياض مجموعة من الصور التي أظهرت تزيُّن شوارع وطرقات العاصمة بلوحات إلكترونية، حملت شعارات "لنلهم العالم بقمتنا"، و"بناء عالم أفضل"، المستوحاة من العبارة التي اتخذتها السعودية شعارًا لرئاستها مجموعة العشرين: "فرصتنا.. لنلهم العالم برؤيتنا".
وعلّقت الأمانة على الصور بتغريدة قائلة: "احتفاء باستضافة السعودية قمة مجموعة العشرين، أمانة منطقة الرياض تزيِّن طرقات العاصمة بلوحات إلكترونية، تؤكد دور وطننا في قيادة العالم نحو مستقبل أفضل".
، شاهد .. طرقات الرياض تحتفي بقمة العشرين بلوحات إلكترونية مضيئة ،
المصدر : الخليج 365
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