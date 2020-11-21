، حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".حرس الحدود عسير الحريضة