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صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.
وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".حرس الحدود عسير الحريضة
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 09:47 PM
أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمةحرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة
صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.
وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".
، حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة ،
المصدر : الخليج 365
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