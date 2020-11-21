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محمد بن مسعود - الدمام - أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.
وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.
وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.
الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 09:31 PMغياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي
أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.
وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.
وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.
، غياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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