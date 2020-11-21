شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر: دور المملكة في المنطقة يحظى بتقدير المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر لقطان، في القصر الرئاسي، بالعاصمة نيامي، اليوم.

وطلب رئيس جمهورية النيجر ،من قطان نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيراً إلى أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً يحظى بتقدير المجتمع الدولي، كما أن الدور الذي تطلع به المملكة في منظمة التعاون الإسلامي يحظى بتقدير بالغ من الدول الإسلامية كافة.