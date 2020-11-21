التزام مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار يساعد على حماية الأرواح وتأمين أدوات مكافحة كورونا

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات ” جافي ” الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا , أن قمة مجموعة العشرين منحت الفرصة هذا العام لقادة العالم في مجموعة العشرين للعمل المشترك في مواجهة كوفيد – 19 كان أبرزها التمويل المالي ودعم البلدان الأكثر ضرراً.

وعدّت جهود دول المجموعة في إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 وتسريعها , منهجاً عالمياً شاملاً يمكن من معالجة الأسباب جذريا. منذ إبريل الماضي ، وقالت:” أسهم مسرع الأتاحة بدعم الجهود الصحية العالمية عززها التزام قادة مجموعة العشرين بأستثمار 4.6 مليارات دولار للتمويل الفوري بما يساعد على حماية الأرواح وتأمين أدوات مكافحة كوفيد – 19 في دول العالم من خلال هذا التمويل والالتزام المشترك باتفاق التحفيز المستقبلي لتعبئة أربعة وعشرين مليار دولار اللازمة في عام عشرين وواحد وعشرين لأدوات كوفيد 19 المطلوبة عالميًا.

وقالت :” تعمل مجموعة العشرين وفق أسس لإنهاء هذا الوباء عبر منشأة COVAX لتوفير اللقاح وتأمين وصوله إلى أعلى نسبة من سكان العالم حيث تسعى هذه المنصة إلى توفير ملياري جرعة أولية بحلول نهاية عام 2021 م ” .

وأضافت :” وصولاً للحماية سيكون هناك طلب كبير على هذه اللقاحات وهذا يجعل الوصول المنصف والعادل أكثر أهمية ” ، مشيرة إلى تحقيقه عبر آلية دعم البلدان ذات الدخل المنخفض والتزام السوق المسبق mc التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين وجرى دعمه بملياري دولار وفق حاجات التحالف لعام 2020 م .

وقالت رئيسة مجلس إدارة ” جافي ” : ” الآن نحن بحاجة إلى قادة مجموعة العشرين وشركائها لضمان الحصول على خمسة مليارات دولار إضافية لتمكين المتضررين في دول العالم الفقيرة من الحصول على هذه اللقاحات ” .

