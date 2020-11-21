رئيس جنوب إفريقيا يناشد دعم اقتصاد دول القارة السمراء 

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ناشد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى أيضًا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، السعودية، بصفتها الدولة المنظمة لقمة العشرين، بدعم اقتصاد قارة إفريقيا، لاسيما بعد أن ترك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ندوبًا في الوضع الاقتصادي للدول.

كما طالب أيضًا دول مجموعة العشرين بضرورة التوصل إلى إجراءات تساعد على توزيع اللقاحات بشكل عادل، وتوفير الأدوية والاختبارات لمكافحة وباء كورونا.

وتابع أنه يتوقع أن تخرج دول العشرين بتوصيات واستراتيجية توفر سبيلًا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والبشرية العالمية.

ويلتقي قادة القوى العالمية العظمى اليوم وغدًا في القمة الافتراضية التي تستضيفها الرياض في خضم الوباء، وستُخصص إلى حد كبير لمناقشة التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية وخاصة على البلدان الأكثر فقرًا.

وتعقد العديد من الدول الفقيرة في العالم والتي ليس لها مقعد على طاولة مجموعة العشرين آمالًا في أن تتوصل مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية إلى اتفاقيات يتم بموجبها التنازل تخفيف ديونها.



