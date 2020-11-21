رئيس جامعة نجران : رئاسة السعودية قمة العشرين انعكاس لدورها الريادي

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن قمة العشرين التي تجتمع افتراضيًّا في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعكس دور المملكة الريادي وثقلها الاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي.

وأوضح السبيعي، أن القمة تنعقد في ظروف صعبة ومعقدة يعيشها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتحتل المملكة صدارة دول العالم التي أظهرت قدراتها في التعامل مع الوباء وتجنيب البلاد آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: “مما لا شك فيه أن السعودية ومن خلال رئاستها للقمة ستقدم خبراتها في مناقشة مكافحة الوباء ومساعدة الدول النامية التي أظهرت عجزها عن التصدي للفيروس”.

وأبان رئيس جامعة نجران، أن المملكة في الوقت الحالي تشهد نهضةً غير مسبوقة في كافة المجالات وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، واستضافتها للأحداث العالمية هو نتيجة للتقدم الذي تعيشه، مشيدًا بدور أبناء الوطن في التجهيز للقمة الافتراضية ونجاحهم في جميع المهام الموكلة لهم.

