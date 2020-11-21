شكرا لقرائتكم خبر حدائق المدينة تنمي القدرات الإدراكية والإبداعية للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة منطقة المدينة المنورة في فعاليات اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام من خلال تنظيم برامج وفعاليات بحديقة الملك فهد في خطوة تهدف إلى إتقان المهارات الحركية وتنمية القدرات الإدراكية والإبداعية للطفل. وأوضحت الأمانة أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتنظيم الفعاليات يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لأمانة المنطقة وضمن البرامج الخاصة بتعزيز البعد الإنساني لخدمة فئة غالية وهم الأطفال، حيث أخذت الأمانة على عاتقها استثمار هذه المناسبات بشكل إيجابي وفعال والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها، خاصة وجود الحدائق والساحات المميزة التي تخدم الأطفال وتلبي رغباتهم في اللعب والترفيه، مشيرة إلى أنها هيأت في وقت سابق 9 حدائق تحتوي على 48 لعبة للأطفال و28 ملعبا داخل الحدائق و11 ممشى، إضافة إلى 6 ملاعب رملية. الفعاليات الترفيهية تضمنت: ألعاب ذكاء

ألعاب حركية

مجموعة من المسابقات

توزيع جوائز

محاضرات توعوية للأمهات

استشارات طبية تفيد العائلة

زراعة الورود بمشاركة الأطفال

كانت هذه تفاصيل خبر حدائق المدينة تنمي القدرات الإدراكية والإبداعية للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.