انخفاض درجات الحرارة على 5 مناطق اليوم

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وذكرت في تنبيه للإنذار المبكر أن منطقة مكة المكرمة ستشهد رياحا نشطة مثيرة للغبار، مما يخلف تدنيا في مدى الرؤية، مشيرة إلى توقع تكون سحب رعدية ممطرة بمحافظة الطائف تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية.فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.
وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.
وكذلك هطلت أمطار متوسطة على مركز الحزم بمحافظة تيماء، شملت المركز وضواحيه.
انخفاض درجات الحرارة يشمل:
- تبوك
- الجوف
- الحدود الشمالية
- حائل
- شمال المدينة المنورة
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