شكرا لقرائتكم خبر انخفاض درجات الحرارة على 5 مناطق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددا من المراكز التابعة لها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم على 5 مناطق بالمملكة، وتسجيل درجات حرارة صغرى من 5 إلى 10 درجات مئوية. وأشارت الهيئة في تقرير عن حالة الطقس إلى أنه يتوقع أن يمتد تأثيره اعتبارا من غد مناطق القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين 10 إلى 13 درجة مئوية.

وذكرت في تنبيه للإنذار المبكر أن منطقة مكة المكرمة ستشهد رياحا نشطة مثيرة للغبار، مما يخلف تدنيا في مدى الرؤية، مشيرة إلى توقع تكون سحب رعدية ممطرة بمحافظة الطائف تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية.

فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وكذلك هطلت أمطار متوسطة على مركز الحزم بمحافظة تيماء، شملت المركز وضواحيه.

انخفاض درجات الحرارة يشمل: