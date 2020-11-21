شكرا لقرائتكم خبر 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الفرق الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين 1371 جولة رقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بالفيروس في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس بمساكن العمالة.

كما تم رفع 14.664 طنا من النفايات، وإزالة 8017 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9414 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 1520 موقعا، بمشاركة 475 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 29.376 لترا من المعقمات والمطهرات.