مساعدات للأسر المستفيدة بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جمعية البر الخيرية بجازان توزيع نحو 1000 بطانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.

ويأتي توزيع البطانيات ضمن البرنامج الذي تنفذه الجمعية لتوفير احتياجات الأسر التابعة لجمعيات القطاع الجبلي من المواد الغذائية والبطانيات خلال فصل الشتاء، وتهدف من خلالها لتوفير 2000 بطانية إضافة للمواد الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها تلك الأسر.

كما أكملت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان الليلة الماضية، توزيع 500 سلة غذائية تشمل جميع الأصناف الغذائية التي تحتاجها الأسرة، وأودعت 38 ألف ريال، تمثل مستحقات الأيتام المسجلين لديها لشهر أكتوبر، البالغ عددهم 190 يتيما ويتيمة، ووفرت 100 جهاز لوحي مع شرائح بيانات للأيتام والأسر التابعة لها، لمساعدة أبناء تلك الأسر على مواصلة تعليمهم عبر المنصات التعليمية.