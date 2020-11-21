تحسين المداخل والتقاطعات في 9 مواقع حيوية بالباحة

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وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس مسفر المالكي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تنفذها الوزارة حاليا في المنطقة، مشيرا إلى أنه تضمن تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بنسبة إنجاز بلغت 90% وتحسين مدخل (قرية العطاردة) بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع 90%.وبين أنه بدأ العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي جرى رصدها من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع (الكوبري) الموازي وطريق الدائري، وبلغت نسبة إنجازه نحو 80%، مفيدا بأن العمل جار على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن ذات المشروع.
وأضاف المالكي «إن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق»، مؤكدا على أن الوزارة تعكف على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.
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