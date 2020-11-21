، الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدها في البحث عن راعٍ مفقود ،

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ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.
وقال لـ"الخليج 365" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".
وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".
واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".
مفقود الباحة
الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدها في البحث عن راعٍ مفقودعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-11-21
ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.
وقال لـ"الخليج 365" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".
وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".
واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
08:39 PM
اختفت آثاره منذ 3 أيام.. والجهات الأمنية تواصل مساعيها للعثور عليه
ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.
وقال لـ"الخليج 365" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".
وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".
واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".
، الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدها في البحث عن راعٍ مفقود ،
المصدر : الخليج 365
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