محمد بن مسعود - الدمام - تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور أبوظبي حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ملف التطرف والإرهاب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-21 التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور أبوظبي حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 05:10 PM تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور أبوظبي حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ، ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ملف التطرف والإرهاب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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