محمد بن مسعود - الدمام - تربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.1

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.



21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 08:05 PM ضرب نيوكاسل بثنائية.. تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي ضرب نيوكاسل بثنائية.. تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي تربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.1

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

الكلمات المفتاحية

، ضرب نيوكاسل بثنائية.. تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم