شكرا لمتابعة خبر عن فتح الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

فتحت حركة السير على الطريق ‎الدائري الثالث من تقاطعه مع طريق الهجرة وحتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة ينبع السريع.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن اكتمال 72% من مشروع الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة والذي يمتد إلى مسافة 84 كم.

وتضمنت أهداف المشروع في تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، وتسهيل حركة تنقل المركبات، واختصار زمن التنقل، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري وخفض معدلات الحوادث، وخدمة سكان المخططات السكنية.

يذكر أن مشروع الدائري الثالث يتكون من 9 جسور علوية، 3 تقاطعات رئيسية، 8 منحدرات رابطة، 10 طرق للخدمة، 6 منحدرات حلقية، كما يعمل في الدائري الثالث 350 مهندساً وعاملًا، بالإضافة إلى 120 آلية ومعدة.