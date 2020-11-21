شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول تعليق من التحالف العالمي للقاحات على تمويل قمة العشرين لشراء لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال التحالف العالمي للقاحات، اليوم السبت، أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح المضاد لكورونا سيساهم في حماية العالم من الفيروس.

وأوضحت رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين نجوزي أوكونجو، اليوم السبت، خلال قمة مجموعة دول العشرين، إن التحالف سيوزّع ملياري جرعة من لقاحات كورونا "كوفيد-19" بنهاية 2021.

وأكدت رئيسة التحالف العالمي للقاحات خلال كلمة لها بالقمة التي استضافتها السعودية افتراضيا أنه يجب حماية الجميع من كورونا ليشفى العالم برمته، وفق فضائية العربية.

وأضافت رئيسة التحالف العالمي للقاحات أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا، مشيدة بدور قمة العشرين في هذا الشأن.