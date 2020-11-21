شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحربي" يوضح سبب استضافة المملكة لقمة العشرين دون غيرها من الدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب الصحفي ضيف الله الحربي عن سبب استضافة المملكة لقمة العشرين دون غيرها من الدول العربية الأخرى، حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة.

وأضاف الحربي خلال تصريحات تلفزيونية:" استضافة المملكة لقمة العشرين تعتبر دلالة واضحة على مكانة المملكة وقوة اقتصادها "، لافتا:" أعضاء القمة عددهم 20 دولة من مختلف دول العالم، فكان نصيب آسيا 6 دول الدولة العربية الوحيدة هي المملكة لذا كانت الاستضافة من نصيب المملكة لأن من يستضيف القمة لابد أن يكون عضو في قمة العشرين ".

ولفت الحربي:" المملكة هي أحد أعضاء آسيا لذا هي استضافت القمة دون غيرها من الدول العربية الأخري ".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قال إن المملكة قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

‏وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.