شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين: المملكة قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

‏وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.

‏‏وكان خادم الحرمين شدد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وأضاف خادم الحرمين:" في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش " .

وأوضح:" نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب. وعلينا في الوقت ذاته أن نتأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية "، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.