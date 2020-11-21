شكرا لمتابعة خبر عن إعادة ضخ المياه للأحياء المتأثرة من القطع بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت شركة المياه الوطنية أنه تم إعادة ضخ المياه للأحياء المتأثرة من القطع، اليوم السبت، بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.

وقالت المياه الوطنية أن الأحياء الـ 9 التي أعيد لها ضخ المياه هي: الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي.

يُشار إلى أن قطع المياه عن الأحياء المتأثرة من عزل الخط استمر لمدة 5 أيام.