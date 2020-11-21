شكرا لمتابعة خبر عن محمد بن راشد : قمة العشرين التي تستضيفها المملكة تعتبر المنصة الاقتصادية الأكبر عالميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين اليوم السبت أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وكتب محمد بن راشد على حسابه في تويتر قائلا: " شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين.. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها".

وأضاف: "أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة.. ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.. وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة".

ومن ناحيته ، أشاد العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين بالجهود الكبيرة للسعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين هذا العام.