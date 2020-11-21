خادم الحرمين الشريفين: إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح

خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة؛ الاستفادة من عدد من المبادرات المحورية لمعالجة الثغرات في التأهب والاستجابة للجوائح العالمية؛ وذلك خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «كما اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بدعم من دول المجموعة، إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح، التي تهدف إلى ضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام».
ونوه خادم الحرمين الشريفين بالتطلع إلى بلورة وتنفيذ هذه المبادرة خلال الرئاسة الإيطالية العام القادم.
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