«قمة العشرين».. رئيس البرازيل: التحديات التي يواجهها العالم غير مسبوقة في ضوء جائحة كورونا

أكد الرئيس البرازيلي أمام «قمة العشرين» الافتراضية، اليوم السبت، أن التحديات التي يواجهها العالم غير مسبوقة، في ضوء جائحة «كورونا المستجد».

وقد بدأت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) افتراضيًّا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل القمة، كلمة أكد خلالها أن «هذا العام عام استثنائي؛ حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية».

وأضاف جلالته: «اقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي.. ولقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة، وساهمنا جميعًا في بداية الأزمة بما يزيد عن واحدٍ وعشرين مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة».

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «اتخذنا أيضًا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد عن أحد عشر تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت: «نتطلع في قمة العشرين نحو مواجهة تداعيات كورونا المستجد».

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في «قمة مجموعة العشرين» الاستثنائية بالرياض، أن القمة تجلب أكبر الدول والاقتصادات تحت سقف واحد في المملكة العربية السعودية.

من ناحيته، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في القمة، على دعم بلاده مشروع القمة برئاسة السعودية بشأن لقاحات فيروس «كورونا المستجد».