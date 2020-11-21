خادم الحرمين: العالم يواجه تحديًا غير مسبوق.. والتعاون الدولي هو السبيل لتجاوز الأزمات

أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته في الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة، على أن العالم «يواجه تحديًا صحيًا عالميًا غير مسبوق على الأفراد والمجتمع والاقتصاد».

وأَضاف: «منذ بدء الجائحة، وسعيًا منا لدفع عجلة ونطاق الاستجابة العالمية التقينا خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي؛ حيث اتخذنا تدابير سريعة وجماعية لمواجهة هذه الأزمة، وما زلنا جميعًا مستمرين في ذلك».

وتابع جلالته: لقد أثبتت الجائحة أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.

وأكد: «علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر؛ حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم.. لن يسلم البعض حتى يسلم الجميع».

وتابع جلالته: «شاركت المملكة في أبريل الماضي، مع عدد من الدول والمنظمات لإطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس ‎"كورونا المستجد"».