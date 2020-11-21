محافظ «الزكاة والدخل»: خادم الحرمين الشريفين بعث الأمل لجميع شعوب الأرض

علّق محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، سهيل أبانمي، اليوم السبت، على كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته قمة «قادة مجموعة العشرين»، مؤكدًا أن كلمة جلالته جاءت باعثة للأمل لجميع شعوب الأرض.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال محافظ الهيئة: جاءت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين شاملة لقضايا العالم، وباعثة على الأمل لشعوب الأرض كافة؛ لمواجهة تبعات جائحة «كورونا»، وخلق مستقبل اقتصادي مزدهر.

وأضاف: «حرص سيدي الملك سلمان في كلمته خلال ترأسه القمّة على ضرورة معالجة مواطن الضعف الاقتصادي، وتقوية الاقتصاد العالمي؛ ليكون قادرًا على تجاوز الأزمات مستقبلًا، ويحفظ الأرواح، ويمكّن العيش الكريم».

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النص الكامل لكلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة العشرين.. رسائل إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم