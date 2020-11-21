محمد بن راشد: «قمة العشرين» المنصة الاقتصادية الكبرى عالميًّا.. ونشكر السعودية على التنظيم الرائع

تحدَّث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مشاركته في قمة «قادة مجموعة العشرين» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، مؤكدًا أنها المنصة الاقتصادية الكبرى عالميًّا التي يتوحَّد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: «شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة، ويترأسها خادم الحرمين الشريفين.. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الكبرى عالميًّا، التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها».

وأضاف: «أكدت خلال مشاركتي في القمة التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية، أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة، ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.. وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة».

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