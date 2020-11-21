القوات السعودية تتقدم المشاركين في تدريب «سيف العرب» بمصر

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، استمرار تدريب مشترك لـ6 دول عربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك حتى 26 نوفمبر الجاري، تحت مُسمى «سيف العرب».

وتتقدم القوات السعودية قائمة المشاركين في تلك التدريبات، إلى جانب نظرائها في كل من «مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، والسودان».

جاء ذلك في «برومو مصوّر»، عرضته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية منذ قليل على القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب».

وأكدت القوات المسلحة المصرية، أن «الهدف واحد.. لأمة واحدة».