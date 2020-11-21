بجانب خمس دول عربية..
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، استمرار تدريب مشترك لـ6 دول عربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك حتى 26 نوفمبر الجاري، تحت مُسمى «سيف العرب».
وتتقدم القوات السعودية قائمة المشاركين في تلك التدريبات، إلى جانب نظرائها في كل من «مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، والسودان».
جاء ذلك في «برومو مصوّر»، عرضته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية منذ قليل على القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب».
وأكدت القوات المسلحة المصرية، أن «الهدف واحد.. لأمة واحدة».
كانت هذه تفاصيل خبر القوات السعودية تتقدم المشاركين في تدريب «سيف العرب» بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.