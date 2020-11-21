توزيع 230 حقيبة شتوية بشبوة من مركز الملك سلمان للإغاثة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 230 حقيبة شتوية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 460 جاكت كبير، و460 جاكت صغير، و460 بلوفر كبير، و460 بلوفر صغير، و460 بطانية كبير، و460 بطانية صغير، استفاد منها

230 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.