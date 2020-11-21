السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مواطناً من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة // للصحف //



أبها 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد /خالد المطيري، بتمكن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة -بفضل من الله - من إنقاذ (مواطن في العقد الثاني من العمر) من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة ، حيث أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد-.

// للصحف // // انتهى //

19:57ت م

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