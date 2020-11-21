السعودية اليوم / الأردن تسجل 3826 إصابة جديدة بكورونا



عمّان 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3826 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2133 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 427 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2172 حالة وفاة.

// انتهى //

19:00ت م

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عمّان 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 178161 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2133 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 427 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2172 حالة وفاة.// انتهى //19:00ت م0084

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