السعودية اليوم / سفير كينيا لدى المملكة يزور مركز أبحاث الأبل والمراعي بالجوف



سكاكا 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

زار سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو ، اليوم , مركز أبحاث الأبل والمراعي ووحدة أبحاث الزيتون بمنطقة الجوف .

واستمع خلال زيارته لشرح عن دور المركز في تنمية المراعي بالمملكة وزراعة الزيتون وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتجارب الميدانية بهذا الخصوص، ومدى أهمية المراعي في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمحافظة على الموارد الطبيعية كالمياه والغطاء النباتي.

كما استمع لشرح عن دور وحدة أبحاث الزيتون بالمركز في تنمية وتطوير زراعة الزيتون بالمنطقة خاصة والقطاع الشمالي والشمالي الغربي للمملكة عامة وجلب الأصناف الجيدة من مختلف دول العالم والمتوافقة مع ظروف ومناخ المنطقة ونشر المتميز منها بين أوساط المزارعين والمهتمين ومعالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الزراعة.

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18:56ت م

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