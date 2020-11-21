السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من جنين



جنين 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا من حي الجابريات في مدينة جنين .

وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال داهمت حي الجابريات واعتقلت الشاب إبراهيم جميل السعدي ، إضافة إلى مداهمة عدة منازل وكذلك مداهمة رياض الأطفال .

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18:42ت م

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