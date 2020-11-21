السعودية اليوم / تعليم الرياض يعلن فتح الترشيح لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز



الرياض 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح باب الترشيح لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة (2020م) تحت عنوان «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر» .

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي إدارات و مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية إلى حث منسوبيها من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية على المشاركة في الجائزة ضمن فروعها الخمسة ومبادراتها الاجتماعي، لما لها أهمية في غرس القيم الوطنية والاجتماعية والإنسانية وتعزيز أدوار العمل الاجتماعي غير الربحي والخيري ودعم ورعاية النماذج المميزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري .

وأشار "الوهيبي" إلى أنه يمكن التقدم للجائزة بعد الاطلاع على معاييرها وشروطها عبر موقع الجائزة www.seetahaward.org ، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح هو 31 ديسمبر 2020 م .

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17:49ت م

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