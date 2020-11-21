السعودية اليوم / أمطار على مركز الحزم بتيماء



تبوك 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز الحزم بمحافظة تيماء، شملت المركز وضواحيه.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:01ت م

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